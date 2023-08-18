Кримінал

СБУ оголосила підозру проросійському блогеру, який вербував агентів для рф на Запоріжжі

18 Серпня 2023 17:30
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сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області. За даними слідства, він є координатором агентурних мереж Федеральної служби безпеки рф.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора. 

Слідство встановило, що 30-річний чоловік займається формуванням агентурних мереж у підконтрольних Україні районах Запоріжжя за вказівкою ФСБ.

Для вербування він використовує власний Telegram-канал, який налічує до 30 тисяч користувачів. У своїх дописах фігурант закликає мешканців регіону передавати окупантам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони в області.

Тих, хто погоджувався блогер виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником російської спецслужби.

У травні на підконтрольній території регіону правоохоронці затримали двох учасників його агентурної мережі, а у липні — ще одного. 

Вони готували теракти проти командування ЗСУ та коригували повітряні удари рф по бойових позиціях українських військових на передовій.

На своєму ресурсі підозрюваний також поширює наративи кремля, в яких подає викривлену інформацію про ситуацію на фронті та дискредитує українських військових, кажуть спецслужбовці.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує 15 років ув’язнення або довічне з конфіскацію майна.

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій частині півдня, але спецслужбовці вже встановили його місця перебування та працює над його затриманням.


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