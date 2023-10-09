СБУ оголосила підозру головному поліцаю росіян на окупованій частині Херсонщини

Служба безпеки України оголосила про підозру головному поліцаю МВС РФ на окупованій частині Херсонської області, зраднику Сергію Берьозіну, який причетний до викрадення людей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, у 2014 році чоловік вступив до лав терористичної організації ДНР, а пізніше був призначений “керівником” місцевого “МВС” в окупованій Ясинуватій Донецької області.

З початком повномасштабної війни Берьозін очолив “районне управління поліції” у тимчасово окупованій Чаплинці Херсонської області.

У СБУ додають, що підозрюваний причетний до придушення руху спротиву в області, а також особисто віддає накази на викрадення місцевих мешканців для подальшого ув’язнення в катівнях.

В українській спецслужбі зазначають, що затриманих громадян “піддають жорстоким тортурам і намагаються схилити до співпраці з російськими окупантами”.

СБУ повідомила фігуранту справи про підозру в колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.