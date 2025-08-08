СБУ назвала ім’я адмірала РФ, який наказав захопити українське судно “Сапфір” в районі острова Зміїний

СБУ та Нацполіція зібрали докази проти командувача чорноморського флоту РФ Сергія Пінчука, який у лютому 2022 року наказав захопити українське рятувальне судно “Сапфір”. За даними слідства, під час гуманітарної місії окупанти взяли в полон екіпаж і цивільних, застосовували тортури та погрози.

Про це повідомили в СБУ.

Реклама

За даними СБУ, йдеться про російського адмірала Сергія Пінчука — командувача чорноморського флоту РФ. Як встановило розслідування, 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію в районі о. Зміїний.

Того дня окупанти незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли росіяни, та, погрожуючи автоматами, ув’язнили всіх 19 членів екіпажу, а також священника та лікаря, що перебували на борту.

“Частину з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту РФ, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові. До всіх полонених окупанти застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою, зокрема, імітували “розстріли” потерпілих”, — розповіли в СБУ.

За даними Служби безпеки, під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана “Сапфіра”, і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до Криму, а далі — в Росію.

На підставі зібраних доказів заочно повідомлено Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у липні цього року за матеріалами Служби безпеки заочну підозру отримали двоє офіцерів чорноморського флоту РФ, які брали участь у захоплені “Сапфіра”.