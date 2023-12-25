Кримінал

СБУ ліквідувала одразу декілька “схем для ухилянтів”

25 Грудня 2023 10:30
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ухилянти

Служба безпеки викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних «трафіків».

Серед них – посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів.

Як повідомляє СБУ, за гроші фігуранти пропонували військовозобов’язаним виїхати із нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі «послуги» ділки оцінювали у суму до 10 тис. американських доларів. «Вартість» залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.

Так, у Львові:
військові контррозвідники СБУ затримали «на гарячому» лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії.

Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про «наявність важких діагнозів».

Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби.

На Одещині:
затримано ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.

Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

За даними слідства, зловмисник координував злочинні дії зі своїм зарубіжним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Телеграм-канал.

Гроші за «трансфер» фігуранти отримували на власний криптогаманець.

На Закарпатті:
затримано комерсанта, який переправляв військовозобов’язаних за межі нашої держави як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну.

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.


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