Саратовський НПЗ, “ТАІФ-НК” і шість танкерів: Генштаб підтвердив нові удари по обʼєктах РФ

У ніч на 8 липня Сили оборони України уразили два нафтопереробні заводи в Росії, шість танкерів тіньового флоту, аеродром “Борисоглебськ” у Воронезькій області та автомобільні мости в Бєлгородській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними військових, під удар потрапив Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Саратовський НПЗ входить до структури компанії “Роснефть” і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

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Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики Росії.

Також Сили оборони уразили нафтопереробний завод “ТАІФ-НК” у Нижньокамську в Татарстані. На території підприємства також зафіксували вибухи та пожежу.

“ТАІФ-НК” — один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ. До його складу входять НПЗ, завод бензинів і комплекс глибокої переробки важких залишків.

Проєктна потужність підприємства з переробки нафти перевищує 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність становить понад 8 млн тонн. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні в економіці й військовій логістиці РФ.

Окремо Генштаб повідомив про ураження шести танкерів тіньового флоту. Один із них перебував у Чорному морі, ще пʼять — в Азовському.

За даними військових, ці судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, яка діє у південних регіонах України.

Крім того, уражено аеродром “Борисоглебськ” у Воронезькій області РФ. Результати удару та ступінь завданих збитків уточнюються.

Напередодні Сили оборони також уразили автомобільні мости в районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. За даними Генштабу, ці обʼєкти використовувалися російськими військами для логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі системно вживатимуть заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії.