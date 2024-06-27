Санкції не змогли підірвати російський ВПК, – NBC News

Росія значно збільшила виробництво зброї попри західні санкції. Про це повідомляє NBC News із посиланням на звіт Королівського Інституту Об’єднаних Збройних Сил.

Зазначається, що у РФ останнім часом зросло виробництво артилерійських снарядів, ракет та безпілотників.

“Зусиллям із застосування санкцій перешкоджає занадто обережне прийняття рішень західними урядами та затримки в обміні розвідданими між західними союзниками”, — йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, у 2021 році РФ виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік, торік вже близько 460 крилатих ракет. Запас балістичних ракет “Іскандер” теж різко збільшився — з приблизно 50 до 180.

Крім того, зауважується, що з початку повномасштабної війни Росія збільшила виробництво: