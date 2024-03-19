“Санітарна зона з РФ буде створена нашим військом, а не Путіним”, – Данілов

Українське військо, а не Путін створить санітарну зону з РФ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.

“Санітарна зона буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки нашим військом, а я впевнений, що й інші країни у цьому братимуть участь. І цей санітарний кордон проходитиме десь на території таких міст як Москва, може трошки далі. Ми точно зробимо цей санітарний кордон, для того, щоб ці покидьки не нападали на нашу країну”, – сказав Данілов.