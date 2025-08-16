Соціальна реклама
Рятувати життя — не просто професія, а поклик серця. Військовий санітар знає, кожна хвилина і найменший рух стоять між життям і смертю побратима. Це шлях для тих, хто готовий діяти там, де інші розгублюються, і брати на себе відповідальність за найцінніше — людське життя.
Хто такий санітар і навіщо він війську
Військовий санітар — це молодший медпрацівник і водночас боєць, який надає першу медичну допомогу пораненим на передових позиціях або під час бою, а потім евакуює їх в безпечне місце. Він рятує життя безпосередньо під обстрілами, але при цьому не завжди має медичну освіту. Часто достатньо проходження спеціалізованих курсів.
Санітар ЗСУ — обовʼязки від А до Я
Найголовніше, чим має володіти військовий санітар — це базові знання санітарної справи та навички надання першої допомоги. Однак на цьому список не закінчується.
Що буде робити санітар?
Завдань багато, як і у будь-якого медичного співробітника.
- Допомагати під час перевезення, евакуації поранених і хворих у польових умовах, на полігонах.
- Підтримувати медиків при наданні першої допомоги військовослужбовцям на фронті, учасникам військових навчань і тренувань.
- Доглядати за пацієнтами у медсанбатах.
- Брати участь у санітарно-гігієнічних заходах та профілактиці хвороб у підрозділі.
- Доглядати за робочим місцем, санітарними аптечками та інвентарем.
- Виконувати вказівки санітарного інструктора, медпрацівників щодо дотримання санітарної безпеки.
- Допомагати медсестрам і медбратам проводити процедури, маніпуляції.
- Нести службу у добових нарядах в медичному пункті.
І, звісно, дотримуватися техніки безпеки та санітарії.
Якими якостями має володіти військовий санітар?
За замовченням від медпрацівника вимагають поважати людей, бути відданим своїй справі та з радістю працювати на благо країни. Однак не менш важливі й інші властивості:
- самостійність;
- сумлінність;
- високий рівень відповідальності;
- уважність до дрібниць;
- фізична витривалість;
- готовність безперервно навчатися та розвиватися;
- здатність правильно діяти у стресових, екстремальних ситуаціях.
До того ж санітар не повинен мати протипоказань до служби у ЗСУ з боку здоровʼя.
Вакансія «Військовий санітар» в 12-й бригаді «Азов» НГУ
З тим, які обовʼязки має санітар ЗСУ розібралися, тепер варто подумати, чи ваш цей шлях. 12-та бригада «Азов» НГУ шукає рятівників захисників. Ми набираємо кандидатів без освіти та досвіду, адже найголовніше — бажання стати частиною підрозділу, допомагати військовослужбовцям і цивільним.
Натомість «Азов» пропонує:
- Повноцінну бойову та медичну підготовку;
- проходження служби по мобілізації до закінчення військового стану або підписання контракту;
- грошове, житлове, харчове забезпечення;
- пільги та соціальні гарантії;
- безкоштовне медичне лікування;
- статус учасника бойових дій;
- професійне зростання та можливість будувати карʼєру;
- команду побратимів, які вас зрозуміють.
Якщо хочете бути корисним тут і зараз, санітар — саме та військова професія. Заповнюйте анкету на azov.org.ua і перетворюйте безсилля на дію разом з «Азов»!