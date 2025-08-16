        Суспільство

        Санітар на війні: шлях від добровольця до героя підрозділу

        16 Серпня 2025 12:57

        Рятувати життя — не просто професія, а поклик серця. Військовий санітар знає, кожна хвилина і найменший рух стоять між життям і смертю побратима. Це шлях для тих, хто готовий діяти там, де інші розгублюються, і брати на себе відповідальність за найцінніше — людське життя.

        Хто такий санітар і навіщо він війську

        Військовий санітар — це молодший медпрацівник і водночас боєць, який надає першу медичну допомогу пораненим на передових позиціях або під час бою, а потім евакуює їх в безпечне місце. Він рятує життя безпосередньо під обстрілами, але при цьому не завжди має медичну освіту. Часто достатньо проходження спеціалізованих курсів.

        Санітар ЗСУ — обовʼязки від А до Я

        Найголовніше, чим має володіти військовий санітар — це базові знання санітарної справи та навички надання першої допомоги. Однак на цьому список не закінчується.

        Що буде робити санітар?

        Завдань багато, як і у будь-якого медичного співробітника.

        1. Допомагати під час перевезення, евакуації поранених і хворих у польових умовах, на полігонах.
        2. Підтримувати медиків при наданні першої допомоги військовослужбовцям на фронті, учасникам військових навчань і тренувань.
        3. Доглядати за пацієнтами у медсанбатах.
        4. Брати участь у санітарно-гігієнічних заходах та профілактиці хвороб у підрозділі.
        5. Доглядати за робочим місцем, санітарними аптечками та інвентарем.
        6. Виконувати вказівки санітарного інструктора, медпрацівників щодо дотримання санітарної безпеки.
        7. Допомагати медсестрам і медбратам проводити процедури, маніпуляції.
        8. Нести службу у добових нарядах в медичному пункті.

        І, звісно, дотримуватися техніки безпеки та санітарії.

        Якими якостями має володіти військовий санітар?

        За замовченням від медпрацівника вимагають поважати людей, бути відданим своїй справі та з радістю працювати на благо країни. Однак не менш важливі й інші властивості:

        • самостійність;
        • сумлінність;
        • високий рівень відповідальності;
        • уважність до дрібниць;
        • фізична витривалість;
        • готовність безперервно навчатися та розвиватися;
        • здатність правильно діяти у стресових, екстремальних ситуаціях.

        До того ж санітар не повинен мати протипоказань до служби у ЗСУ з боку здоровʼя.

        Вакансія «Військовий санітар» в 12-й бригаді «Азов» НГУ

        З тим, які обовʼязки має санітар ЗСУ розібралися, тепер варто подумати, чи ваш цей шлях. 12-та бригада «Азов» НГУ шукає рятівників захисників. Ми набираємо кандидатів без освіти та досвіду, адже найголовніше — бажання стати частиною підрозділу, допомагати військовослужбовцям і цивільним.

        Натомість «Азов» пропонує:

        • Повноцінну бойову та медичну підготовку;
        • проходження служби по мобілізації до закінчення військового стану або підписання контракту;
        • грошове, житлове, харчове забезпечення;
        • пільги та соціальні гарантії;
        • безкоштовне медичне лікування;
        • статус учасника бойових дій;
        • професійне зростання та можливість будувати карʼєру;
        • команду побратимів, які вас зрозуміють.

        Якщо хочете бути корисним тут і зараз, санітар — саме та військова професія. Заповнюйте анкету на azov.org.ua і перетворюйте безсилля на дію разом з «Азов»!


