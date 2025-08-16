Соціальна реклама

Рятувати життя — не просто професія, а поклик серця. Військовий санітар знає, кожна хвилина і найменший рух стоять між життям і смертю побратима. Це шлях для тих, хто готовий діяти там, де інші розгублюються, і брати на себе відповідальність за найцінніше — людське життя.

Хто такий санітар і навіщо він війську

Військовий санітар — це молодший медпрацівник і водночас боєць, який надає першу медичну допомогу пораненим на передових позиціях або під час бою, а потім евакуює їх в безпечне місце. Він рятує життя безпосередньо під обстрілами, але при цьому не завжди має медичну освіту. Часто достатньо проходження спеціалізованих курсів.

Санітар ЗСУ — обовʼязки від А до Я

Найголовніше, чим має володіти військовий санітар — це базові знання санітарної справи та навички надання першої допомоги. Однак на цьому список не закінчується.

Що буде робити санітар?

Завдань багато, як і у будь-якого медичного співробітника.

Допомагати під час перевезення, евакуації поранених і хворих у польових умовах, на полігонах. Підтримувати медиків при наданні першої допомоги військовослужбовцям на фронті, учасникам військових навчань і тренувань. Доглядати за пацієнтами у медсанбатах. Брати участь у санітарно-гігієнічних заходах та профілактиці хвороб у підрозділі. Доглядати за робочим місцем, санітарними аптечками та інвентарем. Виконувати вказівки санітарного інструктора, медпрацівників щодо дотримання санітарної безпеки. Допомагати медсестрам і медбратам проводити процедури, маніпуляції. Нести службу у добових нарядах в медичному пункті.

І, звісно, дотримуватися техніки безпеки та санітарії.

Якими якостями має володіти військовий санітар?

За замовченням від медпрацівника вимагають поважати людей, бути відданим своїй справі та з радістю працювати на благо країни. Однак не менш важливі й інші властивості:

самостійність;

сумлінність;

високий рівень відповідальності;

уважність до дрібниць;

фізична витривалість;

готовність безперервно навчатися та розвиватися;

здатність правильно діяти у стресових, екстремальних ситуаціях.

До того ж санітар не повинен мати протипоказань до служби у ЗСУ з боку здоровʼя.

Вакансія «Військовий санітар» в 12-й бригаді «Азов» НГУ

З тим, які обовʼязки має санітар ЗСУ розібралися, тепер варто подумати, чи ваш цей шлях. 12-та бригада «Азов» НГУ шукає рятівників захисників. Ми набираємо кандидатів без освіти та досвіду, адже найголовніше — бажання стати частиною підрозділу, допомагати військовослужбовцям і цивільним.

Натомість «Азов» пропонує:

Повноцінну бойову та медичну підготовку;

проходження служби по мобілізації до закінчення військового стану або підписання контракту;

грошове, житлове, харчове забезпечення;

пільги та соціальні гарантії;

безкоштовне медичне лікування;

статус учасника бойових дій;

професійне зростання та можливість будувати карʼєру;

команду побратимів, які вас зрозуміють.

Якщо хочете бути корисним тут і зараз, санітар — саме та військова професія. Заповнюйте анкету на azov.org.ua і перетворюйте безсилля на дію разом з «Азов»!