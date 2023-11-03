Суспільство

Саймон Шустер, автор статті у Time, заявив що спілкувався з діючими радниками ОП

3 Листопада 2023 21:42
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опу, шустер, журналіст

Журналіст Саймон Шустер повідомив, що для своєї статті в журналі Time, яка викликала суспільний резонанс, він спілкувався тільки з нинішніми радниками президента Володимира Зеленського.

Про це Шустер повідомив в коментарі УП.

“Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, не йдеться про “колишніх співробітників” офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників президента Зеленського. Слово “колишній” ніде не зустрічається, в жодному реченні.

І якщо вже говорити про це, то Олексій Арестович не працює в офісі президента з весни-літа 2022 року. Тоді був останній раз, коли ми з ним розмовляли”.

Шустер вважає, що люди хотіли говорити анонімно, щоб привернути увагу до проблем не піддаючи себе ризику. Він також зазначив, що провів три тижні у Києві, зустрічався з великою кількістю людей та говорив про різні проблеми.

І одна з тем, про яку планує писати Шустер – складнощі контрнаступу та необхідність технологічного прориву для України. Про це ж уже писав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці для The Economist.

Також журналіст зазначив, що не очікував такої суспільної реакції на статтю, і це стало для нього сюрпризом.


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