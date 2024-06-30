Кримінал

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по Вільнянську
30 Червня 2024 09:16
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Запоріжжя, ракетний удар
29 червня о 17:40 російські війська завдали ударів по центральній частині міста. Сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

У Вільнянську Запорізької області кількість постраждалих внаслідок удару російських військових збільшилася до понад тридцяти людей, а число загиблих лишилося таким самим – сім громадян, повідомляють у ДСНС.

Попередньо, за даними рятувальників, загинуло 7 людей, з них – 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.

У ДСНС розповіли, що у місті о 19:46 ліквідували загоряння будівель та автівок на місці ударів окупантів.

«Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Надзвичайники додали, що пошуково-рятувальні роботи на місці влучання вже завершені.

«На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС залучили 50 рятувальників та 9 одиниць техніки», – розповіли рятувальники.


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