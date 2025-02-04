Ryanair готується до відновлення польотів в Україну

Ірландська авіакомпанія Ryanair розробляє план повернення на український ринок і сподівається, що війна може завершитися вже цього року. Про це виконавчий директор компанії Майкл О’Лірі заявив в інтерв’ю Telegraph.

За його словами, Ryanair буде готова відновити польоти над Україною впродовж 4-6 тижнів після припинення бойових дій. Він також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе вплинути на швидке завершення війни.

“Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв’язання питання вторгнення Росії в Україну”, – зазначив О’Лірі.

Плани авіакомпанії передбачають відкриття близько 24 маршрутів до Києва та Львова. Водночас повернення до Одеси та Херсона може зайняти більше часу через значні пошкодження інфраструктури.

О’Лірі наголосив, що для відновлення польотів необхідне принаймні часткове припинення вогню, оскільки без цього Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) не дозволить польоти над Україною.