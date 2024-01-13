Економіка

Румунськи фермери заблокували рух вантажівок через ПП “Сірет” – “Порубне”

13 Січня 2024 17:36
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вантажні перевезення, румунія

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне», заблоковано. Про це повідомляє ДПСУ.

“На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.


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