Румунія вдвічі збільшить транзитний коридор для українського зерна

Румунія вдвічі збільшить транзитний коридор для експорту українського зерна – з двох до чотирьох мільйонів тонн.

За інформацією з Офісу Зеленського, Румунія затвердила умови українського імпорту зерна. “Ця країна зрозуміла, що українське зерно не становить загрози для неї та інших європейських країн”, – вважають на Банковій.

Рішення Бухареста означає, що через Румунію йтиме до 70% українського аграрного експорту, якщо брати усі сусідні країни.

“Румунія спокійно, не декларуючи жодних заяв, стає експортером українського зерна і стає справжнім стратегічним партнером України”, – зазначили в ОП.