Рубіо: Росія та Україна мають піти на поступки для мирної угоди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у неділю, що президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський повинні піти на поступки, щоб досягти мирної угоди.

«Мирна угода неможлива, якщо обидві сторони не поступаються та не отримують взаємних поступок. Інакше це просто здача, а ні одна сторона не здасться, тому обидві сторони повинні йти на поступки», – сказав Рубіо в ефірі програми ABC News «This Week».

За його словами, США вже просили Путіна про поступки, проте, коли йдеться про санкції, адміністрація Трампа вважає, що будь-яке посилення обмежувальних заходів зупинить переговори.

«Проблема в тому, що щойно вводяться додаткові суворі санкції – переговори припиняються. І війна продовжується», – зазначив Рубіо. Він додав, що на Росію вже накладено серйозні санкції, у тому числі з боку Європи, і можливо доведеться вводити нові, якщо мирна угода не буде досягнута.

Водночас Рубіо підкреслив, що США вважають обґрунтованим запит України на гарантії безпеки. «Україна не повинна ризикувати повторним вторгненням через два-три роки. Як суверенна країна, вона має право укладати безпекові угоди та союзи з іншими державами», – наголосив він.

Рубіо також зазначив, що позиція Трампа щодо війни в Україні після саміту не змінилася, і участь України є ключовою для досягнення миру. «Мирна угода неможлива, якщо переговори веде лише одна сторона. Тому важливо зібрати обох лідерів разом», – додав держсекретар.

Деталі зустрічі Трампа з Путіним не розголошуватимуться. Президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідає Білий дім для зустрічі з Трампом. Його супроводжуватимуть кілька європейських лідерів.