Політика

Розвиток війни в Україні залежатиме від допомоги Заходу, – Столтенберг

4 Квітня 2024 20:45
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нато, війна
Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: AP

Якщо країни НАТО не надуть Україні більше допомоги для звільнення територій, Росія захопить більше земель.

Про це на пресконференції в Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Ситуація на полі бою дуже складна. Ми спостерігаємо натиск з боку російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військових, це з одного боку. А з іншого – ми спостерігаємо готовність РФ пожертвувати людьми й військовим спорядженням. Це дуже серйозно. Тому ми говоримо про невідкладність мобілізації підтримки України з нашого боку”, – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО бачить в цьому аспекті два сценарії. За його словами, з одного боку союзники по Альянсу можуть надати більше допомоги й Україна поверне собі більшу частину територій.

“З іншого боку, цього може не відбутися. Існує ризик того, що Росія захопить більше територій України. І таким чином ситуація в Україні може стати більш небезпечною”, – сказав Столтенберг.


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