Політика

Розвідка Великобританії: ПВК “Вагнер”, ймовірно, скорочує чисельність

13 Серпня 2023 10:56
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пвк, Британська розвідка

ПВК “Вагнер”, ймовірно, переходить до скорочення штату та переформування, в основному з метою економії витрат на заробітну плату персоналу в умовах фінансового тиску, вважають аналітики військової розвідки Великобританії.

“Після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу”, – йдеться у щоденному зведенні Міноборони Сполученого Королівства.

“Якщо російська держава більше не платить “Групі Вагнера”, то другим найбільш вірогідним платником є білоруська влада. Проте такі значущі за масштабами сили стали б суттєвим і потенційно небажаним навантаженням на скромні білоруські ресурси”, – зазначено у зведенні.


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