Розвідка Великобританії: ПВК “Вагнер”, ймовірно, скорочує чисельність

ПВК “Вагнер”, ймовірно, переходить до скорочення штату та переформування, в основному з метою економії витрат на заробітну плату персоналу в умовах фінансового тиску, вважають аналітики військової розвідки Великобританії.

“Після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу”, – йдеться у щоденному зведенні Міноборони Сполученого Королівства.

“Якщо російська держава більше не платить “Групі Вагнера”, то другим найбільш вірогідним платником є білоруська влада. Проте такі значущі за масштабами сили стали б суттєвим і потенційно небажаним навантаженням на скромні білоруські ресурси”, – зазначено у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 August 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/kqqs8BQtnU



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SWEsdzEGl2