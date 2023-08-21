Суспільство

Розвідка повідомила, що спецслужби РФ працюють ефективніше за її армію

21 Серпня 2023 21:38
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гур

Російські спецслужби працюють ефективніше за армію РФ – диктатура не шкодує грошей на власну безпеку.

Про це у інтерв’ю «Українським новинам» заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, відповідаючи на питання, чому президента РФ Володимира Путіна, якщо він живий, не можуть ліквідувати західні спецслужби. 

«Росія залишається великою за територією державою з розгалуженою мережею спецслужб і різноманітних безпекових структур. Спецслужби РФ працюють ефективніше, аніж російська армія. Грошей на власну безпеку диктатура зовсім не шкодує. Теоретично, можемо про це говорити, але з практичної точки зору це не просте завдання», – заявив він.

Відповідаючи на питання, чи були такі спроби (замаху на Путіна – ред.), Юсов сказав, що у ГУР про це знають, але не будуть про це говорити.

Відповідаючи на питання про політично приреченого Путіна, зокрема, про те, чи є у цьому разі його наступник і хто це, представник Головного управління розвідки зазначив, що цієї людини немає.

«В умовах диктатури заздалегідь визначення наступника – надзвичайно ризикована річ для людей, які приймають рішення. Але, безумовно, внутрішні процеси тривають. Такі своєрідні кастинги проходять, інша справа, що це робиться зовсім не в демократичний та відкритий спосіб», – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи довго залишилося жити Путіну, Юсов заявив, що він не знає.

«Хотів би, щоб це відбулося якомога швидше. У політичному сенсі це точно недовго. Якщо говорити про його існування фізично, то в принципі це мало кого цікавить. Стратегічно, його режим приречений, як і сучасна форма існування РФ. Так, є інформація про його важкі хвороби і його двійників, які застосовуються. Звичайно, це все треба враховувати», – поінформував представник ГУР.

За його словами, Україна дуже зацікавлена, щоб оригінальний Путін, якщо він досі живий, опинився на лаві підсудних під час проведення міжнародного трибуналу.

Відповідаючи на питання, чи є певні сумніви щодо фізичного існування президента РФ, він сказав, що якщо технології двійників активно використовуються, то в цю технологію можна гратися активно та як завгодно. «Звичайно, що треба переконатися і пересвідчитися», – заявив Юсов.


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