Кримінал

Розстріляти військовополонених ЗСУ під Роботиним могли псковські десантники — Офіс генпрокурора

28 Грудня 2023 12:08
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війна, прокуратура

Слідчі встановили імена трьох українських військовополонених, яких у Запорізькій області розстріляли росіяни, які, імовірно, могли бути військовими 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері Радіо Свобода у четвер, 28 грудня.

«Ми маємо припущення, що до здійснення цього злочину [розстрілу українських полонених військових] має стосунок 76 десантна дивізія РФ, але ці дані ми наразі перевіряємо», — сказав він.


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