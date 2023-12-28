Розстріляти військовополонених ЗСУ під Роботиним могли псковські десантники — Офіс генпрокурора

Слідчі встановили імена трьох українських військовополонених, яких у Запорізькій області розстріляли росіяни, які, імовірно, могли бути військовими 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в етері Радіо Свобода у четвер, 28 грудня.

«Ми маємо припущення, що до здійснення цього злочину [розстрілу українських полонених військових] має стосунок 76 десантна дивізія РФ, але ці дані ми наразі перевіряємо», — сказав він.