Розстріл на полігоні під Білгородом: командир образив Аллаха

Масове вбивство на полігоні в селі Солоти Білгородської області могло бути частиною конфлікту на релігійному ґрунті, пише проект Astra з посиланням на військовослужбовця, який називає себе очевидцем того, що сталося.

За словами співрозмовника Astra, конфлікт розпочався з того, що троє солдатів — дагестанець, азербайджанець та адигеєць — вирішили «написати рапорти про те, що не хочуть більше служити», оскільки це «не їхня війна». Дізнавшись про це, один із командирів, якого джерело називає підполковником Андрієм Лапіним , нібито «всіх зібрав» і заявив, що «це священна війна».

У розповіді стверджується, що після цього військовослужбовці таджицького походження заявили, що священна війна – це війна мусульман проти невірних; підполковник у відповідь нібито назвав Аллаха «слабаком» або «боягузом», що «шокувало» багатьох присутніх.

Лапін сказав, що «Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, який ти присягнув». <…> Фраза дуже багатьох шокувала — з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани і башкири, і татари».

За словами джерела Astra, невдовзі на стрільбищі троє вихідців з Таджикистану, які служили за контрактом, сказали іншим мусульманам відійти вбік, «розвернули свої автомати», вбили підполковника Лапіна та відкрили безладну стрілянину, вбивши нібито ще 29 людей. Прапорщик на прізвище Семенов, почувши стрілянину, нібито вбив двох нападаючих і поранив третього, якому вдалося втекти.

Співрозмовник видання називає імена ймовірних вбивць — старший сержант Бікзот, молодший сержант Амі (йому нібито вдалося втекти) та Ануші.