Розслідування Reuters: як росіяни потрапляють воювати на боці ЗСУ

Росіяни, які хочуть воювати на боці України, потрапляють на фронт через Варшаву. Про це у розмові з журналістами повідомили кілька учасників Російського добровольчого корпусу (РДК). Агентство називає імена двох із них – Данило Югославського та Макса Сміта.

Співрозмовники розповіли, що вони побачили заклик вирушити на війну на YouTube. Відео розмістила Громадянська рада. До неї, як стверджують Югославський та Сміт, входить група активістів із Варшави. Вони займаються вербуванням бійців для РДК.

Польща, за словами співрозмовників Reuters, має українського посередника. Він допомагає готувати документи для іноземців та супроводжує їх до перетину кордону.

Югославський та Сміт розповіли, що приїхали до Києва з Варшави у січні. Вони пройшли перевірку на детекторі брехні, психологічне обстеження, а згодом – двомісячну базову військову підготовку. Росіяни опинилися на фронті у квітні. Югославський – фельдшер, Сміт – оператор безпілотників.

Військова розвідка Міноборони України повідомила, що РДК пов’язаний з Міжнародним легіоном, створеним невдовзі після початку війни, і в якому на боці ЗСУ воюють іноземці. При цьому в легіоні повідомили журналістам, що не мають відносин із РДК, а агентству не вдалося встановити, як РДК координує свої дії з українськими збройними силами.

Reuters пише, що у розпорядженні репортерів опинився документ українського оборонного відомства. У ньому міститься прохання до влади Польщі допомагати посереднику, який переправляє добровольців через кордон на територію України.

Російський добровольчий корпус створено у серпні минулого року. Його засновник Денис Капустін, також відомий за псевдонімами Денис Нікітін та White Rex. Моніторинговий проект “Антифашистська Європа” стверджує, що Капустін є неонацистом, уточнює Reuters.

До від’їзду на фронт 29-річний Югославський жив в Іспанії та працював технічним фахівцем. До Європи він переїхав у 2017 році, а раніше жив у Росії та кілька років виходив на протестні акції. Сміту 35 років. В останні роки він працював будівельником у Західній Європі і до вступу до РДК ніколи не воював. Обидва повідомили Reuters, що не поділяють поглядів Капустіна і приєдналися до формування лише для того, щоби боротися з режимом Кремля.

Капустін відмовився від розмови із Reuters. У Росії засновник РДК перебуває у федеральному розшуку. Проти нього порушено справи за статтями про теракт, про участь у діяльності терористичної організації та про незаконний обіг вибухових речовин.

2 березня “Російський добровольчий корпус” взяв на себе відповідальність за напад на два прикордонні села у Брянській області. У вилазці брав участь і Нікітін. Російська влада заявила про загибель двох мирних жителів внаслідок нападу. Представники української влади називають те, що сталося внутрішньоросійським конфліктом, оскільки формування складається з громадян Росії.

За словами Капустіна, українська влада знала про те, що російський добровольчий корпус перейде кордон з боку України і проникне на територію Брянської області. За його словами, якби рейд не було погоджено, то всіх його учасників було б знищено.