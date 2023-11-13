Суспільство

Розробники гри World of Tanks зібрали більше мільйона доларів на швидкі для України 

13 Листопада 2023 13:13
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допомога, United24

У жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт #WargamingUnited для допомоги українським медикам. За два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільше — з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом гравці придбали понад 100 тисяч благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши 1 074 940 доларів. Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців. 

“Дякуємо Wargaming та всім, хто долучився до збору”, – зазначив Федоров.


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