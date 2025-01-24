Розробник ChatGPT представив ШІ-агента, який може самостійно виконувати завдання в Інтернеті

Новий ШІ-агент OpenAI – Operator, який може автономно виконувати завдання в Інтернеті за користувачів, використовує веббраузер для автономного виконання завдань. Це може бути бронювання квитків або відвідування інтернет-магазинів, для цього ШІ-агенту Operator потрібні інструкції від користувача.

Про це пише видання The Independent.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, представила нового асистента, який отримав назву Operator і являє собою так званий AI-агент – інструмент штучного інтелекту, який може автономно виконувати певне завдання, поставлене користувачем.

Представлений під час демонстраційного відео в прямому ефірі, керівник OpenAI Сем Альтман сказав, що Operator може використовувати веб-браузер, щоб допомогти виконати завдання, які дають йому користувачі, наприклад, знайти і забронювати столик в ресторані або здійснити покупку в інтернет-магазині на основі фотографій списку покупок, якими користувачі діляться з інструментом.

“Ми вважаємо, що це стане великим трендом у сфері ШІ і дійсно вплине на роботу, яку можуть виконувати люди, наскільки продуктивними вони можуть бути, чого вони можуть досягти”, – сказав Сем Альтман.

Він додав, що інструмент все ще є “попередньою дослідницькою версією”, але спочатку буде доступний користувачам підписки OpenAI Pro вартістю 200 доларів на місяць у США.