Розпочався процес відновлення електропостачання Запорізької АЕС — МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що після кількох тижнів інтенсивних контактів з Україною та Росією розпочато процес, який має відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції.

За його словами, мета полягає у створенні безпечних умов для ремонту пошкоджених ділянок ліній електропередач 750 кВ «Дніпровська» та 330 кВ «Феросплавна-1», розташованих по різні боки лінії фронту біля станції. Саме ці лінії мають забезпечити підключення ЗАЕС до енергосистеми.

«Після інтенсивних консультацій розпочато процес, який має призвести до відновлення зовнішнього живлення станції через лінії “Дніпровська” та “Феросплавна-1”. Хоча це потребуватиме часу, обидві сторони конструктивно співпрацюють з нами для досягнення цієї важливої мети задля ядерної безпеки. Ніхто не виграє від подальшого погіршення ситуації», — наголосив Ґроссі.

З 23 вересня, коли ЗАЕС втратила останнє підключення до електромережі, станція вимушена живитися від резервних дизельних генераторів (ЕДГ), які підтримують роботу систем охолодження шести зупинених реакторів і басейнів зі зберігання відпрацьованого палива. Наразі працюють сім генераторів, ще тринадцять перебувають у резерві.

МАГАТЕ повідомляє, що рівень радіації на станції залишається в межах норми, а температура теплоносія у реакторах і басейнах не зростає, що свідчить про ефективне охолодження палива.

Місія агентства також зафіксувала вибухи неподалік станції: у вівторок ввечері експерти чули п’ять вибухів, від яких у будівлі, де вони перебували, здригнулися вікна.

МАГАТЕ зазначає, що військову активність фіксують і біля інших українських ядерних об’єктів — на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС і в Чорнобилі. Зокрема, біля Хмельницької АЕС 4 жовтня помітили 16 дронів, найближчий — за 5,5 км від станції, а наступного дня три безпілотники зафіксували неподалік Південноукраїнської.

На Чорнобильській станції досі немає доступу до лінії електропередач 330 кВ, яка була пошкоджена під час обстрілів під Славутичем.

Цього тижня, у межах програми МАГАТЕ з ядерної безпеки, Хмельницька АЕС отримала прилади для радіаційного моніторингу, закуплені за кошти Чехії та Японії. Загальна вартість обладнання, переданого Україні з початку війни, уже перевищила 20 мільйонів євро.