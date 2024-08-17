Розпочато розслідування у справі про страту українського захисника

За фактом поширення відео з обезголовленням ймовірно українського захисника розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора.

16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники зс рф демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

“Поширення представниками рф такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права”, – зазначили в Генпрокуратурі.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляють українські OSINT-ери, мова йде про злочин росіян з 155-ї окремої бригади мотопіхоти Тихоокеанського флоту.

Місцем злочину є КПП Колотилівка. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба Сил Оборони прорвати ворога.

“Враховуючи, що 155-та бригада мп вже щонайменше двічі оновлювали свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості ванюши, які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані. У полонених, в тому числі майбутніх, зі 155 бригади буде дуже важка і повільна доля. Решта підрозділів може здаватися, як і раніше”, – йдеться у дописі DeepState.

Раніше українська розвідка стверджувала, що військові зі 155-ї бригади причетні до різанини в Бучі.