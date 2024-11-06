Розпочалось опитування військових щодо зміни місця служби

У застосунку Міноборони для військових “Армія+” розпочалося опитування, метою якого є вдосконалення процедури переведення на інші місця служби. Опитування триватиме до 10 листопада.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Черногоренко на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що Міноборони разом із Генеральним штабом ЗСУ працюють над створенням механізму, який дозволить військовим самостійно вибирати підрозділи для подальшої служби.

Незабаром у “Армії+” стане доступною функція зміни місця служби, завдяки якій військовослужбовці зможуть подавати електронні запити, що опрацьовуватимуться протягом 24 годин.

“Щоб нова процедура справді працювала і не зіткнулася з бюрократичними труднощами, ми запускаємо опитування в застосунку “Армія+”. Воно включатиме 12 питань і триватиме до 10 листопада. Анонімні відповіді допоможуть удосконалити алгоритм переведення,” — пояснила Черногоренко.

Основні питання стосуватимуться поточної посади, обов’язків, досвіду військовослужбовців та причин бажання змінити підрозділ, як-от перехід на передову, тилову службу чи зміна командира.

“Не забудьте поділитися цією інформацією з побратимами! Разом ми створимо армію, в якій кожен почуватиметься на своєму місці,” — додала заступниця міністра.