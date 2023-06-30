Суспільство

Розглядається питання примусової евакуації дітей з 5 н.п. Вовчанської громади – Синєгубов

30 Червня 2023 22:04
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Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин» повідомив, що сьогодні два райони області перебували під російськими обстрілами.

У Чугуївському районі ворожих ударів зазнало місто Вовчанськ та інші прикордонні населені пункти. На Куп’янщині було завдано авіаудару в районі села Кислівка, пошкоджено приватний житловий сектор, без постраждалих.

Він зауважив, що наразі розглядається рішення щодо примусової евакуації дітей з 5 населених пунктів Вовчанської громади. З відповідним проханням до ХОВА звернулася місцева військова адміністрація.

У регіоні зберігається високий рівень мінної небезпеки. Минулої ночі в Лозівському районі постраждав підліток, він знайшов вибуховий пристрій, який здетонував. Зараз хлопчик із вибуховими травмами перебуває в лікарні. В Ізюмському районі сільськогосподарська техніка підірвалася на протитанковій міні, одна людина отримала поранення.


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