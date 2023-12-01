Суспільство

Росію не переобрали до ради Міжнародної морської організації 

1 Грудня 2023 16:09
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зеленський, рф

Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства, президент Володимир Зеленський назвав це “справедливим рішенням”

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на підсумки голосування за новий склад на сторінках організації.

Росія була однією з 11 країн-кандидаток на членство у раді в категорії “А” (країни з найбільшим інтересом у наданні послуг міжнародного перевезення), і єдиною з усіх не була обрана.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла.

“Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок”, – відреагував президент України Володимир Зеленський.

В Офісі президента розповіли, що Зеленський у понеділок звертався із закликом до Асамблеї, переконуючи, що Росії не місце в керуючому органі ММО.


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