Політика

Росію не хочуть бачити на Мюнхенській конференції з безпеки

1 Лютого 2023 09:21
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росія

Представників уряду Росії цього року не запрошено на Мюнхенську міжнародну конференцію з питань безпеки, заявив голова конференції Крістоф Хойсген в інтерв’ю телеканалу MDR. Він пояснив це небажанням надавати трибуну авторитетного міжнародного безпекового форуму для пропаганди президента РФ Володимира Путіна.

“Висловлювання, які ми щодня чуємо з Кремля, не дозволяють зробити висновок, що Росія хоча б на йоту відступить від того, що Путін проголосив метою війни, а саме, руйнування України”, – пояснив Хойсген. За його словами, замість урядовців від Росії запрошено представників громадянського суспільства та опозиції, у тому числі колишнього чемпіона світу з шахів Гарі Каспарова та опального олігарха Михайла Ходорковського.

Хойсген, який раніше обіймав посаду радника екс-канцлера ФРН Ангели Меркель із зовнішньої політики, виступив на захист підтримки, яку Німеччина надає Україні.

“Путін ясно заявив, що він зрештою прагне відтворення Радянського Союзу. Якщо російський президент досягне успіху в Україні, то він врешті-решт вторгнеться і в країни Балтії. Оскільки ці країни є членами НАТО, це безпосередньо торкнеться Німеччини, будуть задіяні союзницькі зобов’язання. Цьому потрібно запобігти тому Україні потрібно надавати допомогу”, – зазначив Крістоф Хойсген.

Міжнародна Мюнхенська конференція з питань безпеки розпочинається 17 лютого.


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