Суспільство

Росіянина покарали за переказ сну про Зеленського

12 Грудня 2022 14:36
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росія

У Читі суд оштрафував на 30 000 рублів 26-річного Івана Лосєва за адміністративною статтею про “дискредитацію” армії. Таке покарання він поніс зокрема за те, що розповів в інстаграмі про свій сон за участю президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: “О, я твої сториси в інстє бачив, Слава Україні!” Я йому відповідаю: “Героям Слава!” і я йому кажу: “А можна з вами селфі для інсти зробити?” Зеленський каже: “Можна”.

Такий сон наснився власнику сауни у Читі Івану Лосєву після того, як 21 вересня Володимир Путін оголосив мобілізацію, повідомляє Сибір.Реалії. Іван переказав зміст сну у себе в інстаграмі, не знаючи, що за його сторінкою стежать співробітники ФСБ.

Як з’ясувалося з матеріалів справи, 23 вересня молодший оперуповноважений ФСБ Данилов із невеликого містечка Забайкальськ, що за 400 км від Чити, підготував документ, у якому переказав низку публікацій Лосєва в інстаграмі. У них автор, зокрема, ділиться думками щодо мобілізації та війну в Україні:

“Скільки там планується мобілізувати? 300 тисяч? Мільйон? Та пофіг, перемогу українців це позорище ніяк не відтягне. Питання тільки в іншому, ви ї*ануті туди їхати? 2 роки умовно, та навіть 10 років в’язниці краще, ніж хімарс, що летить на твоє рашистське *ало”.

“Краще відправити пляшки в Україну для ЗСУ, щоб вони зробили коктейлі Молотова та спалили всіх рашистів”.

Серед кількох публікацій Лосєва, запротокольованих ФСБ, виявилося й переказ сну автора за участю Володимира Зеленського.


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