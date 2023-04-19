Росіянина оштрафували за викинуту рекламу служби в армії

Мешканця Краснодара оштрафували на 40 тисяч рублів за статтею про дискредитацію армії за викинуту листівку з рекламою служби за контрактом. Протокол про адміністративне порушення опублікував у твіттері “Лентач”.

Як розповів краснодарець спільноті “Окей, Краснодар!”, він проходив біля торгового центру, де жінка роздавала листівки з рекламою служби у Збройних Силах Росії за контрактом. Він узяв листівку, подивився і викинув у найближчу урну.

Після цього його гукнули двоє поліцейських, які потім склали на нього протокол за статтею про дискредитацію армії, оскільки на листівці була державна символіка та фото російського військового.

Тим часом Краснодарське МВС заперечує, що штрафувало чоловіка.

«У мережі Інтернет поширюється недостовірна інформація про протокол, за яким краснодарця оштрафували за викинуту в скриньку листівку з рекламою служби за контрактом! За результатами перевірки дані відомості не підтвердилися», — йдеться у телеграм-каналі прес-служби ГУ МВС Росії Краснодарським краєм.