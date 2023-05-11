Кримінал

Росіянин отримав п’ять з половиною за “подаруночок Путлеру”

11 Травня 2023 11:23
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росія

Другий Західний окружний військовий суд призначив 5 років і 6 місяців колонії вчителю історії із Сиктивкара Микиті Тушканову у справі про коментарі про вибух Керченського мосту, повідомила “Медіазона”, пославшись на його дівчину.

Тушканова визнали винним у виправданні тероризму в інтернеті (частина 2 статті 205.2 КК) та «дискредитації» армії (частина 1 статті 280.3 КК). У жовтні вчитель опублікував кілька постів, у яких назвав вибух на Керченському мосту “подаруночком на день народження Путлеру” і, як заявило слідство, використав формулювання “анексія окупованих територій”.

28-річного Микиту Тушканова заарештували 7 грудня. Справу педагога, як повідомляє “Медіазона”, розглянули напередодні лише за один день.


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