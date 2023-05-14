Суспільство

Росіяни звозять сотні в’язнів для поповнення своїх підрозділів – Генштаб

14 Травня 2023 11:53
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генштаб

Російські війська інтенсивно поповнюють свої ряди в’язнями, яких звозять на окуповані території Луганської та Запорізької областей.

За даними Генштабу ЗСУ, противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки.

До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.

Крім того, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Також у Генштабі додають, що в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки, нещодавно прибуло близько 400 найманців зі складу російських в’язнів, завербованих ПВК “Вагнер”. Підготовка триватиме декілька тижнів.

“Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених”, – зазначають у штабі.


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