Росіяни збирали гроші на ударні дрони для ГУР під час виборів президента

Під час міжнародного благодійного збору росіяни активно скидали гроші на закупівлю ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР.

Про це повідомляє ГУР.

“Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії”, – йдеться в повідомленні.

За чотири дні збору коштів до волонтерської акції долучились майже 3 тис. охочих, 1538 з яких – росіяни, які відсканували qr-код з екранів телевізорів та ґаджетів. Зокрема, на дрони для української розвідки задонатили 200 жителів Москви.

“Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих виборів Путіна. Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави”, – додають в ГУР.

Також у повідомленні підкреслили, що до міжнародного збору на БПЛА “Сич” долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, громадяни Польщі, Латвії, Німеччини, Молдови та інших країн.