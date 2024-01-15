Суспільство

Росіяни збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку – ISW

15 Січня 2024 07:27
читать на русском →
росіяни, фронт, бахмут

В огляді Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку  до близько 80 000 осіб.

Про це повідомляє ISW

Російські та українські сили продовжували позиційні бої біля Бахмута 14 січня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.

Російський блогер, пов’язаний з Кремлем, стверджував, що російські сили просунулися на північний захід від Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачив візуальних доказів, які б підтверджували це судження.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються на захід від Бахмута біля Хромового та на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Ніу Йорка (на захід від Горлівки).

Речник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку до близько 80 000 осіб, і що підрозділи російського “Добровольчого корпусу” проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2024 12:16

Залужний підтвердив збиття Силами оборони ворожих А-50 та Іл-22М
15 Січня 2024 09:19

Сили оборони збили російський літак А-50 
15 Січня 2024 08:57

У Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум
15 Січня 2024 07:27

Росіяни збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку – ISW
14 Січня 2024 20:38

Польща наполягатиме на введення Брюсселем обмежень на торгівлю з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки