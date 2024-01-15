Росіяни збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку – ISW

В огляді Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російські війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку до близько 80 000 осіб.

Про це повідомляє ISW

Російські та українські сили продовжували позиційні бої біля Бахмута 14 січня, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі.

Російський блогер, пов’язаний з Кремлем, стверджував, що російські сили просунулися на північний захід від Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачив візуальних доказів, які б підтверджували це судження.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються на захід від Бахмута біля Хромового та на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Ніу Йорка (на захід від Горлівки).

Речник української бригади, що діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку до близько 80 000 осіб, і що підрозділи російського “Добровольчого корпусу” проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку.