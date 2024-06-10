Суспільство

Росіяни збільшили кількість атак на Покровському напрямку, – Генштаб
10 Червня 2024 16:37
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війна
Піїотинець 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу / Фото: 28 ОМБр

Від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 47. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 15:00.

  • В районі Вовчанська російські окупанти безуспішно намагалися провести штурмову дію. 
  • На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка російські терористи завдали удару шістнадцятьма НАРами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки,  Піщаного та Берестового тривають бої.   
  • На Лиманському напрямку агресор сім разів атакував поблизу Торського, Тернів, Греківки  та Невського. В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма КАБами.   
  • На Сіверському напрямку російський агресор намагається потіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одна атака українськими воїнами успішно відбита, дві – ще тривають. 
  • На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки. 
  • На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій.  Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Шість  ворожих атак українські воїни успішно відбили, дев’ять – ще тривають. 
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже дев’ять наступальних дій російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжується.  

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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