Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор

У вівторок, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок і військових про ситуацію на фронті, графіки постачання зброї та техніки та ліквідацію ворожих обстрілів.

Зазначається, що військові доповіли президенту про збільшення кількості ворожих штурмів на Авдіївському, Купʼянському, Донецькому напрямках фронту.

“Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції”, – зазначив Зеленський.

Крім того, під час селектора проаналізували реалізацію рішення минулої Ставки про підкріплення оборонних спроможностей в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО у місті Херсон, яке регулярно перебуває під вогнем російської армії.

Після доповіді Міністерства внутрішніх справ про ліквідацію наслідків нічних обстрілів військові проаналізували зміни ворожих тактик застосування БПЛА і зазначили, що внесли корективи в роботу нашої ППО.

Також президент України зауважив на роботі “зернового коридору”. За його словами, зараз Україна долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігає позитивну динаміку.