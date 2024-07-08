Суспільство

Росіяни заявили про спробу викрадення бомбардувальника Ту-22М3
8 Липня 2024 16:16
росія
Російський бомбардувальник Ту-22M3 / Скриншот з відео

Російська ФСБ заявила про спробу викрадення стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. 

“Українська розвідка мала намір завербувати російського військового льотчика”, – розповідають в ФСБ.

Російська спецслужба розповсюдила змонтоване відео, на якому льотчик, чиє обличчя приховує шолом, розповів, що з ним у телеграмі зв’язався представник українських спецслужб, який запропонував викрасти ракетоносець.

За офіційними даними, у складі Повітряно-космічних сил Російської Федерації налічується до 60 ракетоносців Tу-22M3.


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