Росіяни заявили про спробу викрадення бомбардувальника Ту-22М3

Російська ФСБ заявила про спробу викрадення стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.
“Українська розвідка мала намір завербувати російського військового льотчика”, – розповідають в ФСБ.
Російська спецслужба розповсюдила змонтоване відео, на якому льотчик, чиє обличчя приховує шолом, розповів, що з ним у телеграмі зв’язався представник українських спецслужб, який запропонував викрасти ракетоносець.
За офіційними даними, у складі Повітряно-космічних сил Російської Федерації налічується до 60 ракетоносців Tу-22M3.