Росіяни заявили про атаку дронів на Крим і Краснодарський край

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти п’ятниці, 22 вересня, безпілотники атакували Краснодарський край та окупований Крим.

Там стверджують, що ППО збила два дрони над Чорним морем та в Туапсинсьокму районі РФ. Влада міста Туапсе заявляла, що руйнувань немає.

Останнім часом у Криму майже регулярно лунають вибухи. Зокрема, 21 вересня їх чули в Севастополі та Балаклаві. За день до цього ЗСУ підтвердили ураження командного пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поруч із Севастополем.