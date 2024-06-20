Росіяни заявляють, що почали використовувати трьохтонні КАБи

Російські пропагандистські Telegram-канали опублікували відео авіаудару по прикордонню Харківщини. В описі до цих кадрів стверджується, що армія РФ вперше застосувала ФАБ-3000 з УМПК (фугасна авіабомба з модулем планерування і корекції).

Російський авіаційний удар по лікарні в Липцях підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин. У коментарі “Суспільне Харків” речник сказав, що тип боєприпасу і засіб, з якого його скинули, встановлюють.

По району лікарні у Липцях росіяни дійсно завдали авіаудару керованою авіабомбою, однак вагу бойової частини можливо визначити тільки після огляду місця влучання, розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

“У цьому районі дуже активно застосовується армією РФ артилерія, міномети, тому під’їхати фахівцям і оглянути (місце влучання) майже неможливо. Підтвердити, чи реально це тритонна бомба, чи ні, наші спеціалісти зараз не можуть, а такий висновок можуть зробити лише спеціалісти. Безумовно ми вживаємо заходів для того, щоб щойно там буде невеличкий проміжок часу, коли ми зможемо проїхати, ми це зробимо”, — сказав Тимошко.

Начальник поліції регіону також припускає, що публікація може бути частиною інформаційно-психологічної операції.