Суспільство

Росіяни завдали чергового удару по Харківщині, є загиблі

14 Травня 2023 17:09
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обстріли, харківська область

Сьогодні, близько 16 години під вогонь окупантів потрапило село Стариця Чугуївського району. Загинуло двоє людей.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

“На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, – написав він.

Нагадаємо, минулої ночі ворог завдав ракетних ударів з ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району. У Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.


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