Суспільство

Росіяни запустили фейк про Селидове, – Тарнавський

13 Лютого 2024 16:25
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війна
Наслідки удару по будинку в Селидовому / Фото: ДСНС

Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині.

Це російська ІПСО, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) – 2947 осіб”, – зазначив генерал.

Щодо обстрілів Покровського району Донецької області, то приблизно о 10:40 ранку 13 лютого 2024 року російські війська вдарили з РСЗВ “Ураган” по смт Цукурине Покровського району. Співробітники ДСНС обстежили місцевість та встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вул. Світла та легковий автомобіль. Постраждалих та загиблих немає.


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