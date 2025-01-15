Суспільство

Масована ракетна атака на Україну: де лунали вибухи
15 Січня 2025 07:11
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Карта повітряних тривог / Скриншот alerts.in.ua
Карта повітряних тривог / Скриншот alerts.in.ua

Сьогодні, 15 січня близько 6 ранку, армія РФ розпочала чергову масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи лунали у Харкові та Кривому Розі.

Про запуск ракет в різних напрямках повідомляють Повітряні сили ЗСУ й моніторингові канали.

Близько 6:10 у Харкові пролунала серія вибухів. За даними ПС ЗСУ, в області фіксувалися крилаті ракети. Також повідомлялося про загрозу балістики з Бєлгородської області.

З 6:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.

О 6:42 було чутно вибухи в Кривому Розі

Повітряні сили повідомляли про проліт ракет у Київській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях.


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