Суспільство

Росіяни запустили фейк із оголошенням про евакуацію із Харкова

15 Травня 2024 19:39
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війна

Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Як доказ росіяни демонструють фото з екрана телефона, на якому видно відповідні заклики – у повідомленні від нібито ДСНС йдеться, що харків’янам треба в “терміновому порядку” евакуюватись, при цьому самостійно.

“Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає. Не дайте ворогу ввести себе в оману! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації”, – зазначили в МВС.


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