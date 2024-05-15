Росіяни запустили фейк із оголошенням про евакуацію із Харкова

Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Як доказ росіяни демонструють фото з екрана телефона, на якому видно відповідні заклики – у повідомленні від нібито ДСНС йдеться, що харків’янам треба в “терміновому порядку” евакуюватись, при цьому самостійно.

“Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає. Не дайте ворогу ввести себе в оману! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації”, – зазначили в МВС.