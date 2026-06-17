Росіяни запустили 23 “шахеди” по АЗС на Сумщині: в області готують альтернативне постачання пального

У Сумській області опрацьовують можливість запуску мобільних автозаправних станцій після атаки російських військ у ніч на 17 червня. Під час обстрілу цілями стали місцеві АЗС.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, пише hromadske.

Григоров заявив, що, за оцінкою влади, саме паливна інфраструктура була однією з цілей атаки.

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“Ми чітко бачимо, що метою було знищення автозаправочних станцій. Ворог намагається зруйнувати логістику, яка важлива для медиків, комунальних служб і життєдіяльності громад”, — сказав він.

Окрім АЗС, пошкоджень зазнали цивільні будинки. Внаслідок обстрілу поранення дістали четверо людей.

Наразі триває обстеження пошкоджених об’єктів. Влада спільно з керівництвом громади та власниками заправок визначає обсяги збитків і терміни відновлення роботи станцій.

В ОВА не виключають певних труднощів із забезпеченням пальним, однак зазначають, що в області сформовані резерви на випадок надзвичайних ситуацій та блекаутів, які дозволять забезпечити роботу критично важливих служб.

За словами Григорова, протягом останніх двох років в області разом із власниками АЗС проводили роботи із захисту паливної інфраструктури, зокрема встановлювали антидронові сітки та інші інженерні засоби захисту.

“Якби такого захисту не було, наслідки могли бути набагато гіршими”, — наголосив очільник ОВА.

Як раніше повідомляв голова Тростянецької громади Юрій Бова, під час нічного обстрілу російські війська завдали ударів по автозаправних станціях міста.

“23 шахеди росіян цієї ночі атакували Тростянець. Удари по цивільній інфраструктурі”, — йдеться в повідомленні.