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Росіяни вивели в Чорне море 3 носії “Калібрів”, загальний залп – 20 ракет

24 Грудня 2022 15:21
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росія, кораблі

Росіяни у суботу вивели в Чорне море 3 носії крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 20 ракет.

“В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 20 ракет. в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети”, – йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Вчора, 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет “Калібр” – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і “Калібрами” з Чорного моря.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.


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