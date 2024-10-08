Росіяни вдарили трьома КАБами по Костянтинівці

Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.

“Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю. Пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок”, – повідомив Філашкін.

За даними обласної прокуратури, ймовірно окупанти били по Костянтинівці КАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.