Кримінал

Росіяни вдарили трьома КАБами по Костянтинівці
8 Жовтня 2024 21:15
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Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.

“Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю. Пошкоджені 17 багатоповерхівок, 3 освітні заклади, 3 газогони і 7 автівок”, – повідомив Філашкін.

За даними обласної прокуратури, ймовірно окупанти били по Костянтинівці КАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

Наслідки російського удару по Костянтинівці / Фото: Донецька ОВА

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