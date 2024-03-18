Кримінал

Росіяни вдарили ракетами по пожежній частині на Харківщині

18 Березня 2024 06:57
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дснс, обстріли
Зруйнована після ракетного удару будівля пожежної частини / Фото: ДСНС

Вночі, 18 березня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Вночі ворог завдав ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі”, – йдетьсяу повідомлені.

Наслідки ракетного удару по пожежній частині у Харківській області / Фото: ДСНС

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Медична допомога йому була надана на місці.


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