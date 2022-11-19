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Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

19 Листопада 2022 09:39
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запоріжжя

Росіяни у п’ятницю ввечері завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомляють голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

“Ворог наніс ракетний удар по Запоріжжю. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури. На місці події працюють рятувальники. Подробиці згодом”, – розповів Старух.

Пізніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що по об’єкту інфраструктури зафіксовано 5 прильотів, під завалами можуть перебувати люди.

“Ворожі ракети влучили в один з об‘єктів інфраструктури. На цей час там зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа. Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів”, – повідомив Куртєв.

Раніше ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі. В області було оголошено повітряну тривогу.


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