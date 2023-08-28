Росіяни вдарили по Кривом Рогу

Вранці 28 серпня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.
Вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Рогу.
Внаслідок ракетного удару зруйновані два дачні будинки. Ще 5 – понівечені. Зайнялася господарська споруда.
Лисак зазначив: “Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки удару уточнюються”.
Крім того, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілив по Марганецькій громаді, вночі – по Мирівській.
За даними Лисака, пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали.