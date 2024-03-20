Кримінал

Росіяни вдарили КАБами по Харківщині, пошкоджено лінію електропередачі

20 Березня 2024 08:52
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обстріли
Наслідки авіаудару по Козачій Лопані на Харківщині / Фото з ТГ-каналу керівника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренко

Російські окупаційні війська вдарили керованими авиабомбами по Харківській області. В результаті атаки пошкоджено лінії електропередачі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні, о 3:45, здійснено обстріл КАБ с. Козача Лопань Харківського району. Частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі. Поранено цивільного 56-річного чоловіка, госпіталізований до медзакладу”, – повідомив Синєгубов.

Другий авіаудар росіяни нанесли о 8:30 ранку. В результаті чого пошкоджено два приватні житлові будинки, господарчі споруди та автівка.

Всього за добу ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке. 


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